Presidente Tunisia: ‘lobby in azione per causare crisi alimentari’

TUNISI, 09 SET – Durante una visita ieri alla sede del ministero dell’Agricoltura, dell’Acqua e della Pesca, il presidente tunisino Kais Saied ha affermato che esistono lobbyintente a lavorare per approfittare dei tunisini fabbricando crisi legate a prodotti alimentari come il latte e per infiammare le condizioni sociali. In un video diffuso dalla presidenza, Saied ha sottolineato che lo Stato affronterà con tutta la forza della legge tutti coloro che cercano di affamare i tunisini fabbricando crisi che colpiscono molti prodotti come medicinali, latte, caffè, zucchero e riso.

Nella giornata di ieri il presidente tunisino ha visitato anche la sede della Banca centrale, ove ha sottolineato al governatore Marouane Abassi come “l’indipendenza della Banca Centrale della Tunisia non significa indipendenza dallo Stato, ma deve essere in linea con le politiche dello Stato ed è necessario distinguere tra indipendenza in campo monetario e indipendenza in campo legato allo Stato budget”

Said ha invitato il Comitato tunisino di analisi finanziaria a rintracciare con maggior efficacia i fondi e i trasferimenti nascosti o sospetti provenienti dall’estero. In mattinata il presidente si è recato anche alla Commissione nazionale di conciliazione penale e al ministero del Demanio, dopo aver effettuato una visita sulla Avenue Mohamed V e nei quartiere Cité Marhajene e Mutuelleville. (ANSA).