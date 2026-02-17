Lione, 23enne ucciso dagli antifascisti: sospeso assistente del deputato di MÃ©lenchon

Jacques-Elie Favrot sospeso. L’assistente parlamentare del deputato della France Insoumise (LFI), Raphael Arnault, Ã¨ stato raggiunto dalla sospensione del “diritto d’accesso” in Parlamento

Il suo nome viene “citato da diversi testimoni” nell’aggressione mortale del giovane militante nazionalista, Quentin Deranque, venerdÃ¬ scorso a Lione. “La sua presenza tra le mura dell’Assemblea potrebbe causare turbative dell’ordine pubblico”, si legge in una nota diffusa dalla presidenza della camera bassa francese. Braun-Pivet “ha dunque deciso di sospendere, a titolo preventivo e senza pregiudizio alcuno sul seguito dell’inchiesta giudiziaria, i diritti d’accesso di quest’ultimo”, si precisa nella nota.

La portavoce del governo francese, Maud Bregeon, denuncia cosÃ¬ la “responsabilitÃ morale” della France Insoumise (LFI), il partito di estrema sinistra guidato da Jean-Luc MÃ©lenchon, nel “clima di violenza” nel dibattito politico. “Da anni, La France Insoumise incoraggia un clima di violenza. La France Insoumise ha dimostrato e riconosciuto legami con gruppi di estrema sinistra estremamente violenti – ha dichiarato ancora Bregeon a Bfmtv/Rmc -. Pertanto, per quanto riguarda il clima politico, il clima di violenza, La France Insoumise ha una responsabilitÃ morale”.

Indignazione Ã¨ stata espressa anche da Fratelli d’Italia. “Come Sergio Ramelli, poche ore fa Ã¨ stato ucciso Quentin, a sprangate. Era uno studente di 23 anni, di destra, che non ha mai fatto male a nessuno. Anzi, cercava di proteggere delle ragazze che appartenevano a un gruppo femminista di nome Nemesis. Ãˆ accaduto a Lione, in Francia. Quentin Ã¨ stato aggredito dalla Giovane Guardia Antifascista”, sono state le parole dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia- Ecr, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.

Lo studente 23enne Ã¨ morto dopo una violenta aggressione a margine di una conferenza dell’eurodeputata del Lfi Rima Hassan presso Sciences Po di Lione. Secondo il collettivo Nemesis, vicino all’estrema destra, Quentin faceva parte della sicurezza incaricata di proteggere i suoi attivisti che manifestavano contro la conferenza di Rima Hassan. Sono loro ad affarmare che l’aggressione Ã¨ stata opera di attivisti antifascisti, alcuni dei quali appartengono alla Jeune Garde (Giovane Guardia).

