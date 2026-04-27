Bild: ‘Una ex modella porno tra i sabotatori di Nord Stream 2’

Ci sarebbe anche una donna, con un passato “a luci rosse”, tra i sabotatori del Nord Stream 2

Freya, come viene chiamata dal giornalista investigativo del Wall Street Journal Bojan Pancevski, che l’ha resa nota, e che viene intervistato oggi dalla Bild, era tra i sommozzatori che arrivarono sul fondo del Mar Baltico con l’obiettivo di minare il gasdotto.

Nel suo libro “Die Nord-Stream-Sprengung”, Pancevski non menziona i veri nomi degli autori del reato e ha anche rifiutato di mostrare al tabloid le foto della donna.

Queste ultime sono, invece, il risultato di un’indagine del giornale di Axels Springer. Freya era stata da giovane un’ex modella porno: ha posato nuda, ad esempio, in una rivista erotica ucraina. Stando al tabloid, la donna era la piÃ¹ coraggiosa tra i sabotatori del Nord Stream 2. Nonostante il suo coraggio, niente sul suo curriculum lasciava presagire che un giorno sarebbe andata ad affrontare i russi. ANSA