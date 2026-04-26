Fondazione La Fenice: ‘annullate tutte le collaborazioni con Venezi’

ImolaOggi Musica, News 2026

Beatrice Venezi

“La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi”.Â Si legge in una nota della Fondazione.

“La decisione – si spiega – Ã¨ maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra. Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’Orchestra”. ANSA

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