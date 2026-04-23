Mattarella: “Viva la Liberazione. Viva la Repubblica”

ROMA, 23 APR – “Nel ricordare il sacrificio di quanti hanno combattuto per restituirci la libertà, ribadiamo l’impegno della Repubblica italiana in favore della pace, del rispetto dei diritti umani e della costruzione di società nazionali e internazionali più giuste e solidali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma nella ricorrenza dell’81° anniversario della Liberazione. “Con questi sentimenti – ha aggiunto concludendo il suo discorso -, rinnovo a tutti voi il saluto più cordiale e il ringraziamento più intenso per il prezioso contributo che continuate a recare all’Italia. Viva la Liberazione. Viva la Repubblica”.

“La lotta di Liberazione è una delle pagine fondanti della storia repubblicana. Essa segna il riscatto morale e civile di un popolo che, nella Resistenza, espresse la forza e la capacità di affermare i valori di libertà, giustizia, pace, democrazia.

Quei valori, scolpiti nella nostra Costituzione, non sono soltanto il frutto di una stagione storica: costituiscono il fondamento dei valori della nostra convivenza civile e della presenza dell’Italia nel contesto internazionale. Una condizione ottenuta a caro prezzo, che ci richiama rigorosamente, ogni giorno, alla responsabilità di difenderla e rinnovarla”.(ANSA).