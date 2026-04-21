Austria, topicidi negli omogeneizzati: richiamati vasetti a rischio

In Austria Ã¨ allarme tra i neo-genitori, dopo il richiamo dagli scaffali dei supermercati di diversi vasetti di cibo per bambini appena nati, a rischio di contaminazione con veleni potenzialmente letali. Secondo il ministero della Salute e l’Agenzia per la sicurezza alimentare (Ages), infatti, in alcuni casi a questi alimenti potrebbero essere state aggiunte sostanze nocive, tra cui topicidi.

GiÃ da venerdÃ¬ sera, i prodotti erano stati ritirati dai supermercati come misura precauzionale. Le autoritÃ hanno fatto sapere che ci sono dei modi per individuare i vasetti a rischio: oltre che grazie all’odore insolito – sgradevole -, i prodotti sospetti possono essere riconosciuti da un adesivo bianco con un cerchio rosso sul fondo del barattolo oppure da coperchi danneggiati o giÃ aperti. In ognuno di questi casi, l’invito Ã¨ a non aprirli e di non farli ingerire ai neonati.

I sintomi da avvelenamento di solito possono comparire anche dopo alcuni giorni e includono sanguinamento, debolezza e un insolito pallore. Chiunque dovesse presentare anche solo uno di questi sintomi, deve rivolgersi immediatamente a un medico e segnalare che potrebbe aver consumato alimenti contaminati. Nei casi piÃ¹ gravi, chi ingerisce queste sostanze puÃ² rischiare la vita. In assenza di sintomi, tuttavia, non serve allarmarsi.

Eppure le autoritÃ invitano alla massima prudenza: i prodotti vanno restituiti nei punti vendita, con rimborso anche senza scontrino. Intanto, l’Ufficio di investigazione criminale del Burgenland e l’Ufficio federale di investigazione criminale hanno avviato le indagini, ma non Ã¨ stato ancora identificato alcun sospetto. L’ipotesi, per ora, Ã¨ che si tratti di un’azione criminale mirata con tentativo di estorsione. Secondo la polizia, prodotti a rischio sono stati sequestrati anche in Repubblica Ceca e Slovacchia.

www.tgcom24.mediaset.it