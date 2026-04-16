Meloni Giorgia: non c’Ã¨ limite al tradimento del popolo italiano

di Augusto Sinagra – La Meloni Giorgia, che nulla ha di donna, di madre e di cristiana, ha ricevuto ieri ancora una volta il verme tossico di Kiev, producendosi in smancerie da compagni di liceo.

In questo caso si Ã¨ trattato di smancerie di partecipi in un unico e inconfessabile progetto.

Il depauperamento dell’economia e delle finanze italiane continua ancora a beneficio del regime nazista di Kiev.

Ora si aggiunge una specie di laida partnership con i nazisti ucraini per la produzione in comune di droni che i nazisti ucraini useranno contro la Russia e cosÃ¬ sarÃ un altro coinvolgimento diretto dell’Italia in una guerra che non ci appartiene.

Con buona pace dell’art. 11 della Costituzione e con buona pace del figlio di Bernardo Mattarella che continua ad ispirarsi alla saggezza popolare: “Non Ã¨ vergogna tacer quando bisogna”.

I droni in questione, invece, l’Italia li userÃ per le festivitÃ di capodanno in “napolitan style”.

Ma quello che fa piÃ¹ schifo Ã¨ che la Meloni Giorgia, anch’essa senza vergogna, ha annunciato la fornitura all’Ucraina – ovviamente gratuita e a spese degli italiani – di presidi e macchinari sanitari mentre la sanitÃ pubblica italiana soffre da tempo proprio di tali carenze: la Signora della Garbatella se ne fotte altamente della salute degli italiani, delle liste di attesa interminabili, dei decessi per mancanza di cure e quant’altro.

E ora basta con il solito ritornello giustificatorio “la sinistra farebbe peggio”.

A parte che non Ã¨ questo che puÃ² giustificare la Meloni Giorgia, la veritÃ Ã¨ che questa pulzella riesce a fare peggio di quanto potrebbe fare il peggiore governo di sinistra o di centro-sinistra.

Questa situazione cesserÃ non quando gli italiani “si sveglieranno”, ma quando gli italiani usciranno dal loro bieco individualismo e convenienze opportunistiche come Ã¨ nella nostra deplorevole tradizione storica.

Prof. Augusto Sinagra

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