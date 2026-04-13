Trump: ‘senza di me Leone non sarebbe Papa’

Trump: “Se io non fossi alla Casa Bianca Leone non sarebbe Papa”

“Leone dovrebbe essermi grato perchÃ©, come tutti sanno, la sua nomina Ã¨ stata una sorpresa sconcertante. Non figurava in nessuna lista dei papabili ed Ã¨ stato scelto dalla Chiesa esclusivamente perchÃ© americano; si riteneva, infatti, che quello fosse il modo migliore per gestire il rapporto conâ€ƒil presidente Donald J. Trump”.

Lo scrive il presidente americano in un duro attacco al pontefice. “Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”, ha detto ancora il tycoon.Â tgcom24.mediaset.it