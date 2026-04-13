Lavinio, straniero nudo vicino alla stazione

La scena, surreale, a Lavinio nei pressi dellâ€™area dello scalo ferroviario locale

LAVINIO â€“ Momenti di forte sconcerto nei pressi della stazione ferroviaria, dove un uomo Ã¨ stato visto aggirarsi completamente nudo tra le strade della zona, sotto gli occhi increduli dei passanti.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, si tratterebbe di un uomo di circa trentâ€™anni che camminava a piedi nudi e senza alcun indumento, muovendosi con apparente tranquillitÃ lungo lâ€™area vicina allo scalo ferroviario.

La scena non Ã¨ passata inosservata: diversi cittadini, visibilmente sorpresi, hanno immortalato lâ€™episodio e hanno immediatamente contattato le forze dellâ€™ordine per segnalare quanto stava accadendo.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sullâ€™accaduto nÃ© sulle cause che avrebbero portato lâ€™uomo a comportarsi in questo modo.Â Il video corre sui social e su WhatsApp.

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