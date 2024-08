Migranti, 79 sbarcati a Lampedusa

Sono 79 i migranti che, dopo il soccorso di due imbarcazioni, sono sbarcati ieri durante la notte a Lampedusa dove, il giorno prima, c’erano stati 12 approdi con complessive 421 persone.

Sul primo natante, agganciato dalla motovedetta Pv5 della guardia di finanza, c’erano 60 bengalesi, egiziani, pakistani e siriani. A loro dire, il natante ha preso il largo da Karabolli in Libia e ognuno ha pagato dai 4 ai 7 mila dollari. Sull’altra imbarcazione erano invece in 19, partiti da Sabrata. I bengalesi in questo caso hanno sborsato fino a 9 mila dollari.

Tutti sono stati portati all’hotspot dove ci sono 524 ospiti. Su disposizione della prefettura di Agrigento è in corso un trasferimento, da contrada Imbriacola al porto, di 280 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. ANSA