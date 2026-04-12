Salvini: ‘se la Ue non cambia il Patto di stabilitÃ  faremo da soli’

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Matteo Salvini

“La prioritÃ  Ã¨ sbloccare le norme europee che ci impediscono di aiutare gli italiani in difficoltÃ , tutto il resto viene dopo. La cosa assurda Ã¨ che ancora oggi, con le crisi in corso, Bruxelles permetta agli Stati di spendere miliardi per le armi, ma impedisca all’Italia di spendere altrettanti soldi per aiutare chi non ce la fa”

CosÃ¬ il vicepremier Matteo Salvini parlando a un gazebo della Lega a Milano.â€¨ “O lo cambiano sto patto di stabilitÃ  oppure, se continueranno a non sentirci, faremo da soli” ha aggiunto. ANSA

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