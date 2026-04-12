Antisemitismo, Malan (FdI): ‘Schlein faccia chiarezza sulla linea Pd’

ImolaOggiCRONACA

Schlein su Vogue, Toscani

“Ora abbiamo anche una esplicita richiesta di annientamento dello Stato di Israele da parte di un dirigente locale del partito democratico: Michele Gamba, segretario del Circolo 2 del Pd di Monza. Intanto, da sei mesi nell’account Facebook dei Giovani Democratici di Bergamo campeggia senza vergogna il cartello ‘meglio maiali che sionisti’, nonostante la cosa a suo tempo fosse stata portata all’attenzione della segretaria del partito Elly Schlein.

Due giorni fa il Pd milanese ha annunciato che esigerÃ  dal sindaco di Milano Sala la rottura del gemellaggio con Tel Aviv, cittÃ  che non si salva dal pogrom ideologico, benchÃ© abbia un sindaco appartenente al partito laburista israeliano, che partecipa come osservatore allo stesso partito europeo”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.”Se a questo aggiungiamo che giÃ  prima delle elezioni del 2022, ci furono pesantissime prese di posizione da parte di alcuni candidati del Pd, alcuni dei quali eletti, e infine il rifiuto di votare la legge contro l’antisemitismo – prosegue Malan- la domanda alla leader del Pd diventa davvero obbligata: l’antisemitismo Ã¨ il collante che il primo partito italiano di opposizione vuole usare per tenere insieme il cosiddetto campo largo? L’annientamento di Israele sarÃ  un punto della politica estera del futuro governo Schlein, o Conte, o Salis?”.
(askanews)

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