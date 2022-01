Quirinale, Boldrini contro Casellati: “Le donne non sono tutte uguali”

Presidenza dell Repubblica, Boldrini contro Casellati: “Vogliono decidere il capo dello stato senza condividere il nome e in solitaria, il contrario di quello che si dovrebbe fare in una situazione come questa perche’ nessuno e’ autosufficiente. Questo dimostra il cinismo, perche’ se l’operazione non dovesse andare in porto vorrebbe dire aver usato la seconda carica dello stato. Dimostra anche l’incapacita’ di trovare una soluzione. Salvini sta giocando una partita all’interno del centrodestra per consolidare la leadership. Avrebbero dovuto salvaguardare una donna e poi le donne non sono tutte uguali, Casellati e’ espressione di una parte. La destra e Salvini stanno procedendo in solitaria”.

Lo ha dichiarato Laura Boldrini (PD) all’esterno di Montecitorio durante la quinta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. ANSA

Condividi