Renzi: ‘alleanza a 4 gambe e andiamo a vincere’

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Matteo Renzi

“Io penso che il centrosinistra avrÃ  ovviamente la presenza del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, la sinistra di Avs, e nell’area piÃ¹ centrale e riformista una casa riformista, la chiamo io, che tenga insieme le esperienze di Italia Viva e di tanti altri”.Â CosÃ¬, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell’iniziativa “Le primarie delle idee” a Roma.

“Secondo me con questo sistema a quattro gambe, una piÃ¹ centrista, una il Pd, una il Movimento 5 Stelle e una piÃ¹ di sinistra come Avs, andiamo a vincere”, ha aggiunto.”

Schlein Ã¨ sicuramente un’ottima candidata, ha vinto le primarie nel suo partito qualche anno fa ed Ã¨ evidente che se ci saranno le primarie sarÃ  una delle candidate” ha detto Renzi.

E rispondendo a una domanda su Salis: “Personalmente credo che le primarie si faranno e spero che Silvia Salis partecipi alle primarie insieme a Schlein e Conte, vedremo, c’Ã¨ ancora un anno, Ã¨ lunga”. ASKANEWS

Share

Articoli correlati

Landini CGIL

Landini candidato alle primarie? Renzi: “Cgil non sostituisce il centrosinistra”

Genova Salis Pd

Salis (Pd): ‘io candidata premier? Se me lo chiedessero, valuterei’

Matteo Renzi

Renzi: ‘Meloni in discesa. Tra poco ritocca a noi’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *