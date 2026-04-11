Renzi: ‘alleanza a 4 gambe e andiamo a vincere’

“Io penso che il centrosinistra avrÃ ovviamente la presenza del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, la sinistra di Avs, e nell’area piÃ¹ centrale e riformista una casa riformista, la chiamo io, che tenga insieme le esperienze di Italia Viva e di tanti altri”.Â CosÃ¬, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell’iniziativa “Le primarie delle idee” a Roma.

“Secondo me con questo sistema a quattro gambe, una piÃ¹ centrista, una il Pd, una il Movimento 5 Stelle e una piÃ¹ di sinistra come Avs, andiamo a vincere”, ha aggiunto.”

Schlein Ã¨ sicuramente un’ottima candidata, ha vinto le primarie nel suo partito qualche anno fa ed Ã¨ evidente che se ci saranno le primarie sarÃ una delle candidate” ha detto Renzi.

E rispondendo a una domanda su Salis: “Personalmente credo che le primarie si faranno e spero che Silvia Salis partecipi alle primarie insieme a Schlein e Conte, vedremo, c’Ã¨ ancora un anno, Ã¨ lunga”. ASKANEWS