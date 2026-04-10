Zelensky: “ripristinare le sanzioni sul petrolio russo”

“Ora ripristinare le sanzioni energetiche contro la Russia”

Zelensky ha dichiarato di volere il ripristino delle sanzioni energetiche contro la Russia in seguito all’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran che ha riaperto lo Stretto di Hormuz, vitale per gli approvvigionamenti energetici globali. “Ora sta iniziando un cessate il fuoco in Medio Oriente e nel Golfo. E io aspetto che le sanzioni sul petrolio russo vengano pienamente reintrodotte, come lo erano prima“, ha affermato Zelensky in dichiarazioni rilasciate sotto embargo ai giornalisti, tra cui l’Afp.

Zelensky ha affermato inoltre che, con l’allentamento delle sanzioni, i russi non saranno in grado di colmare interamente il deficit di bilancio, riporta Ukrinform. “Non credo che la Russia sia riuscita a guadagnare molto” durante il periodo di allentamento delle sanzioni petrolifere. “Non ho ancora la cifra definitiva, ma non credo sia una cifra catastrofica. Se avessero avuto un deficit di 100 miliardi, anche se avessero coperto il 15-20%, non sarebbero comunque riusciti a coprire l’intero deficit”, ha affermato.

tgcom24.mediaset.it