Salis (Pd): ‘io candidata premier? Se me lo chiedessero, valuterei’

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“Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest’attenzione nazionale mi lusinga”

Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo servizio descrivendola come “il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni”. “La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso – osserva in apertura d’articolo Bloomberg – sta galvanizzando l’opposizione italiana” riconoscendo in Salis la potenziale competitor dell’attuale premier alle prossime elezioni.

“Sono una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere – sottolinea Salis nell’intervista -. Questo governo di destra non Ã¨ stato in grado di realizzare nÃ© l’uno nÃ© l’altro, rendendo infelici sia i pochi che i molti. Il che, di per sÃ©, Ã¨ giÃ  un grande risultato”. “Salis Ã¨ dunque pronta per il grande salto?”, si chiede Bloomberg e a cui la sindaca risponde cosÃ¬:

“Ãˆ chiaro che non posso sfuggire a questa attenzione nazionale, non posso eludere le domande. Ãˆ una cosa interessante, mi lusinga” ha detto ribadendo perÃ² il suo no a una corsa alle primarie. Ma se le venisse chiesto direttamente di candidarsi? Insiste Bloomberg: “Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia”. (ANSA)

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