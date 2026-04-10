Rimesse degli immigrati: nel 2025 salgono a 8,6 miliardi

Salgono da 8,3 a 8,6 miliardi (+3,9%) nel 2025 le rimesse degli immigrati stranieri in Italia inviate all’estero

E’ quanto si ricava dalle tabelle della Banca d’Italia secondo cui il Bangladesh si Ã¨ confermato il primo Paese, con una quota sul totale salita al 19,6%. Segue l’India (6,9 per cento) che scala dalla sesta posizione e il Marocco, con una quota del 6,7 per cento, poco sopra delle Filippine. Spicca ancora l’assenza della Cina i cui flussi in uscita non sono contabilizzati e usano spesso canali non leciti. (ANSA).