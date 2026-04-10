Disney, in arrivo 1000 licenziamenti

Ãˆ un dossier pesante quello sul tavolo di Josh D’Amaro, nuovo Ceo di Disney, che si appresta a tagliare fino a mille posti di lavoro nelle prossime settimane

La notizia Ã¨ stata diffusa dal Wall Street Journal. Come molti studios di Hollywood, scrive il quotidiano economico Usa, “Disney sta cercando di adattarsi ai minori profitti generati dallo streaming rispetto a quelli che in passato derivavano dalla televisione tradizionale, oltre al calo degli incassi al botteghino e alla forte concorrenza di aziende tecnologiche come Amazon e YouTube. Allo stesso tempo, sta cercando di liberare risorse da investire nelle attivitÃ digitali, dove vede maggiori potenzialitÃ di crescita”.

I dipartimenti colpiti

Molti dei tagli riguarderanno il dipartimento marketing, recentemente consolidato, e fanno seguito a quelli del 2022, quando era in carica l’ex Ceo Bob Iger, che ha ridotto il personale di oltre 8.000 unitÃ . I piani per i nuovi licenziamenti comunque sarebbero stati decisi prima dellâ€™insediamento di Dâ€™Amaro, secondo fonti al Wsj.

Alla fine dellâ€™anno fiscale 2025, Disney occupava 231.000 persone, di cui circa lâ€™80% nella divisione che include parchi a tema e prodotti di consumo. La maggior parte della riduzione dei posti di lavoro aveva colpito le aree entertainment, Espn e le operazioni corporate, mentre i parchi a tema e le crociere hanno continuato a crescere. Il settore dellâ€™intrattenimento negli ultimi anni Ã¨ stato fortemente interessato da licenziamenti. Anche Sony Pictures, Paramount e Warner Bros. Discovery hanno ridotto il numero dei dipendenti. Ulteriori tagli sono attesi se e quando Paramount completerÃ lâ€™acquisizione di Warner.

https://tg24.sky.it/economia