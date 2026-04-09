UE, Dombrovskis: non ci sono condizioni per sospendere il Patto di stabilitÃ 

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Dombrovskis gas russo

“Sulla sospensione del Patto di stabilitÃ  e di crescita, Ã¨ legata alla clausola generale di sospensione e la condizione per attivare la clausola Ã¨ di avere un grave deterioramento dell’economia nell’area euro o nell’intera Ue. E attualmente non siamo in questo scenario”, anche considerando il potenziale impatto economico della guerra in Iran “Ã¨ di rallentamento ma non di grave deterioramento”.

Le condizioni per attivare una clausola generale di salvaguardia” per sospendere il Patto di stabilitÃ  “sono di avere una grave recessione economica e attualmente non siamo in questo scenario”. “Ovviamente continuiamo a monitorare la situazione”.

Lo ha ribadito il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis durante una audizione al Parlamento Ue.”Ovviamente continuiamo a monitorare la situazione e risponderemo come appropriato”, ha aggiunto.
(askanews)

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