UE, Dombrovskis: non ci sono condizioni per sospendere il Patto di stabilitÃ 

“Sulla sospensione del Patto di stabilitÃ e di crescita, Ã¨ legata alla clausola generale di sospensione e la condizione per attivare la clausola Ã¨ di avere un grave deterioramento dell’economia nell’area euro o nell’intera Ue. E attualmente non siamo in questo scenario”, anche considerando il potenziale impatto economico della guerra in Iran “Ã¨ di rallentamento ma non di grave deterioramento”.

Le condizioni per attivare una clausola generale di salvaguardia” per sospendere il Patto di stabilitÃ “sono di avere una grave recessione economica e attualmente non siamo in questo scenario”. “Ovviamente continuiamo a monitorare la situazione”.

Lo ha ribadito il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis durante una audizione al Parlamento Ue.”Ovviamente continuiamo a monitorare la situazione e risponderemo come appropriato”, ha aggiunto.

(askanews)