Scuola, Valditara “Via ai corsi di formazione per educazione affettiva”

ImolaOggi Istruzione, News 2026

Valditara

“Da oggi partono con Indire i corsi di formazione degli insegnanti per educare al rispetto, alle relazioni, all’empatia, alla parità. Questi corsi, finanziati dal Miur, attuano le prescrizioni contenute nelle nuove linee guida sull’educazione civica e nelle indicazioni nazionali, cioè i nuovi programmi scolastici”.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Questi percorsi prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti. Per la prima volta introduzione dell’educazione affettiva nelle scuole. Noi facciamo i fatti e lasciamo agli altri le chiacchiere e le sterili polemiche”, ha aggiunto. ITALPRESS

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