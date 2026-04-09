Schlein a Meloni: ‘il popolo vi ha battuto alle urne’

Da Meloni “un discorso di autoconvincimento, lei ci sfida ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all’opposizione, vi accontenteremo.

Se non è troppo impegnata con gli scandali dei suo ministri, vi mando una cartolina dal paese reale, quello in cu negli ultimi 4 anni gli stipendi reali si sono abbassati di 9 punti percentuali”.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la discussione alla Camera dopo l’intervento della premier Giorgia Meloni. ANSA