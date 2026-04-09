Schlein a Meloni: ‘il popolo vi ha battuto alle urne’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Elly Schlein

Da Meloni “un discorso di autoconvincimento, lei ci sfida ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all’opposizione, vi accontenteremo.

Se non è troppo impegnata con gli scandali dei suo ministri, vi mando una cartolina dal paese reale, quello in cu negli ultimi 4 anni gli stipendi reali si sono abbassati di 9 punti percentuali”.
Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la discussione alla Camera dopo l’intervento della premier Giorgia Meloni. ANSA

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