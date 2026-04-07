Omicidio di Crema, in carcere un 17enne marocchino

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CREMONA, 07 APR – Scovato dai carabinieri a casa del fratello, Ã¨ in stato di fermo per omicidio volontario aggravato e dovrebbe essere portato nel carcere minorile Beccaria di Milano nelle prossime ore il 17enne marocchino accusato di aver ammazzato in strada, in un quartiere popolare di Crema la notte di Pasquetta, il 20enne egiziano Hamza Salama. Intanto, con gli inquirenti ancora alla ricerca delle armi del delitto, si apprendono nuovi particolari sull’aggressione: la vittima Ã¨ stata prima colpita a sprangate e poi finita a coltellate. (ANSA)

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