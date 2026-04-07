Caro energia, UE: dagli Stati nessuna richiesta di deroga a patto di stabilità

BRUXELLES, 07 APR – “In questo momento non abbiamo ricevuto richieste da alcuno Stato membro rispetto a una potenziale attivazione” della clausola nazionale di salvaguardia che sospende gli effetti del Patto di stabilità con riferimento all’impatto dei prezzi dell’energia. Lo ha detto il portavoce della Commissione Balazs Ujvari interpellato sul tema, anche rispetto alle dichiarazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, sul fatto che se la crisi legata al Medio Oriente continuerà il tema si dovrà porre in Ue.

Bruxelles ha ribadito che per sospendere per tutti il Patto serve una grave recessione a livello Ue o nell’Eurozona. La Commissione europea è “determinata a eliminare gradualmente qualsiasi fonte energetica russa dal mercato europeo. Abbiamo già intrapreso misure per il gas e il gnl ma siamo determinati ad estendere” la stretta “anche al petrolio e al nucleare. Ma non ho una data da darvi su quando queste proposte arriveranno”.

Lo ha chiarito una portavoce della Commissione europea dopo lo slittamento della proposta sullo stop al petrolio russo, inizialmente calendarizzata per il 15 aprile. “C’è un impegno politico in questa Commissione a portare a termine questo obiettivo, e ciò accadrà”, ha assicurato durante il briefing con la stampa. (ANSA)