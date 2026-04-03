UE: al vaglio razionamento carburante

ImolaOggiECONOMIA, News 2026

Dan Jorgensen

BRUXELLES, 03 APR – L’Unione europea deve prepararsi a una crisi energetica “di lunga durata” causata dalla guerra in Medio Oriente e sta valutando “tutte le possibilità” per affrontarla, compreso il razionamento del carburante e il rilascio di ulteriori riserve di petrolio.

Lo ha detto il commissario Ue all’Energia, Dan Jorgensen, in un’intervista al Financial Times, avvertendo che per alcuni prodotti “critici”, come carburante per aerei o diesel, “le cose potrebbero peggiorare nelle prossime settimane”. (ANSA).

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