Trump ad alleati: “Vi serve petrolio? Andate a prendervelo da soli”

Donald Trump contro gli alleati. “Se volete il petrolio dallo Stretto di Hormuz, andate a prendervelo. Dovrete imparare a difendervi da soli, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi”, scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth.
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Secondo le ultime notizie di oggi, martedì 31 marzo, l’esercito americano ha condotto massicci attacchi contro depositi di munizioni in bunker vicino alla città di Isfahan.
Da parte sua, il Parlamento di Teheran ha approvato un testo che prevede il pagamento di un pedaggio da parte delle navi che transitano dallo Stretto di Hormuz. ADNKRONOS