Parigi ha vietato lo spazio aereo a voli israeliani con armi Usa

La Francia non ha permesso nel fine settimana a Israele di utilizzare il suo spazio aereo per trasportare armi americane da impiegare nella guerra contro l’Iran, hanno riferito martedÃ¬ a Reuters un diplomatico occidentale e due fonti a conoscenza della questione. Lo scrive Reuters sul sito.

Secondo le fonti, il rifiuto, avvenuto nel fine settimana, Ã¨ stato il primo caso in cui la Francia ha preso una decisione del genere dall’inizio del conflitto in Iran.

NÃ© la presidenza francese nÃ© il ministero degli esteri sono stati immediatamente disponibili per un commento, precisa Reuters.

Trump: “Lo ricorderemo”

“La Francia non ha permesso agli aerei diretti in Israele, carichi di rifornimenti militari, di sorvolare il proprio territorio.

La Francia si Ã¨ dimostrata molto poco collaborativa.

Gli Stati Uniti se ne ricorderanno!!!”. Lo scrive Donald Trump su Truth in un post successivo a quello rivolto contro i Paesi come il Regno Unito che non hanno aiutato gli Usa. ANSA