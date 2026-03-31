Napoli, 14enne accoltellato in bagno a scuola

Lo ha convinto con una scusa a entrare nei bagni della scuola. LÃ¬, insieme a un gruppetto di amici, ha iniziato a minacciare il 14enne. Ha estratto un coltello e ha mimato di colpirlo, per poi trafiggere il giovane studente alla gamba. Ãˆ accaduto nel quartiere napoletano di Scampia, all’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri”. Non Ã¨ chiaro perchÃ© sia stato proprio il 14enne la vittima prescelta. L’arma Ã¨ stata rinvenuta dai carabinieri diverse ore dopo nei pressi degli uffici pubblici dell’Ottava municipalitÃ del Comune di Napoli.

La dinamica

A far scattare l’intervento dei carabinieri nella scuola, nel pomeriggio di lunedÃ¬, Ã¨ stato l’allarme della dirigente scolastica, che ha denunciato il ferimento di uno studente 14enne con arma bianca. La giovane vittima di accoltellamento Ã¨ stata soccorsa in stato d’ansia e di forte paura. Stando al suo resoconto, validato anche da altri testimoni, un gruppo di studenti piÃ¹ grandi lo avrebbe fatto entrare nei bagni dell’istituto. Il piÃ¹ grande di loro, 17enne, lo avrebbe minacciato con un coltello a farfalla fino a colpirlo alla gamba. A quel punto, tra i ragazzi Ã¨ stato un fuggi fuggi.

Il rinvenimento del coltello e le denunce

I militari hanno perquisito a fondo l’abitazione del 17enne. Qui hanno trovato un coltello a serramanico nascosto tra le mutande e le calze del giovane, in un cassetto del comodino della sua stanza da letto. La lama non era perÃ² compatibile con la ferita inferta al 14enne. Dopo ulteriori accertamenti, il coltello Ã¨ stato trovato ancora intriso di sangue in un canale di scolo vicino agli uffici dell’Ottava municipalitÃ di Napoli. LÃ¬ lo aveva gettato un amico 15enne dello studente sospettato, che avrebbe poi provveduto a coprire il luogo dove aveva posizionato la lama con un listello di legno. Il 17enne stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma e il 15enne per favoreggiamento, a entrambi Ã¨ stato sequestrato lo smartphone.

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