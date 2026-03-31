Indagine mascherine Covid, prosciolto ex braccio destro di Arcuri

ROMA, 31 MAR – Il tribunale di Roma, nell’ambito dell’indagine sugli affidamenti per 1,25 miliardi di euro per l’acquisto di oltre 800 milioni di mascherine per l’emergenza Covid, ha prosciolto Antonio Fabbrocini, ex braccio destro dell’allora commissario straordinario Domenico Arcuri.Â Il gup ha fatto cadere le accuse anche per tutti i mediatori italiani coinvolti nella vicenda della maxi fornitura di dispositivi di protezione acquistati dalla Cina.
Nel procedimento si ipotizzavano, a vario titolo, i reati di abuso d’ufficio traffico di influenze, falso e frode nelle pubbliche forniture. Nell’indagine era coinvolto lo stesso Arcuri che nel gennaio del 2025 Ã¨ stato assolto. A giudizio andranno invece due indagati minori, entrambi di origine ecuadoriana, accusati di riciclaggio. (ANSA)