Covid, le 18 tonnellate di mascherine alla Cina? ‘Avevamo un obbligo’

di Felice Manti – Se c’Ã¨ un momento preciso in cui una classe dirigente rivela tutta la propria inadeguatezza Ã¨ lâ€™inizio della pandemia Covid, quando mentre il virus avanzava silenzioso verso lâ€™Europa, il nostro Paese sceglieva di spedire 18 tonnellate di mascherine alla Cina, lasciando scoperti ospedali, medici e cittadini.Â Non una leggerezza, non una svista: una decisione politica gravissima, figlia di unâ€™impostazione ideologica che anteponeva la diplomazia allâ€™interesse nazionale.

Oggi, grazie ai lavori della commissione parlamentare dâ€™inchiesta sulla gestione dellâ€™emergenza Covid-19, quella scelta torna a galla in tutta la sua drammaticitÃ . E lo fa non come episodio marginale, ma come simbolo di un fallimento politico e istituzionale, consumato nelle settimane in cui lâ€™Italia avrebbe dovuto prepararsi al peggio e invece preferÃ¬ guardare altrove.

Ci siamo riascoltati la seduta del 17 novembre 2025, quando la Commissione ha ascoltato la testimonianza di Tiziana Coccoluto, magistrato ed ex vicecapo di Gabinetto del ministro della Salute, Roberto Speranza. In questo contesto, la Coccoluto Ã¨ stata chiamata a ricostruire come maturÃ² la decisione di donare dispositivi di protezione individuale alla Cina nel febbraio 2020. La sua affermazione Ã¨ stata tanto chiara quanto inquietante: Â«Câ€™era un obbligo di collaborazione con la Cina che si Ã¨ voluto realizzare in questo modoÂ».

Una frase che, da sola, smonta anni di narrazione autoassolutoria. PerchÃ© introduce un concetto che nessuno aveva mai spiegato fino in fondo: lâ€™esistenza di un presunto vincolo politico-diplomatico tale da giustificare la rinuncia a scorte strategiche fondamentali per la sicurezza nazionale. Ma quale obbligo? Sancito da chi? Con quali atti formali? E soprattutto: perchÃ© quellâ€™obbligo doveva prevalere sulla tutela degli interessi nazionali dellâ€™Italia e della salute degli italiani? Lâ€™ex vicecapo di gabinetto di Speranza ha confermato in commissione Covid che il governo Conte era supino alla Cina, a scapito della sicurezza nazionale e della salute degli italiani.

Di quella consegna di mascherine si fece lustro l’allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ãˆ sotto la sua guida che la Farnesina gestiva i rapporti con Pechino, in una fase giÃ segnata dalla firma del Memorandum sulla Via della Seta e da una linea di marcata apertura verso la Cina. Pensare che una donazione di 18 tonnellate di mascherine, dal fortissimo valore simbolico e strategico, sia avvenuta senza un coinvolgimento diretto del governo e di Palazzo Chigi, oltre che ministero degli Esteri Ã¨ semplicemente inverosimile.

Quella scelta si inseriva in una precisa impostazione politica, che mirava a rafforzare il rapporto con Pechino, da

cui avremmo comprato mascherine farlocche, strapagate per favorire mediatori amici. Un business lucroso che ha arricchito pochi, mentre migliaia di italiani nella Bergamasca e in tutto il Paese morivano come mosche.

