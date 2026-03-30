Napoli, tentata rapina con coccio di bottiglia: “siete razzisti, datemi tutto”

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cocci di bottiglia

Sono le 10 del mattino quando un 35enne impugna un coccio di bottiglia e lo punta contro la gola della dipendente di un bar in corso Meridionale. La donna è terrorizzata ma non è sola. Il cognato riesce a bloccare il 35enne algerino e compone il 112. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella arrivano in pochi istanti. L’aggressore è ancora molto agitato ma finisce in manette.

Poco prima – ricostruiranno i militari – avrebbe tentato di portare via l’incasso, minacciando la donna con una bottiglia di vetro spaccata e appuntita. “Siete tutti razzisti, datemi tutto”, avrebbe gridato. Il 35enne è ora in carcere, in attesa di giudizio. Risponderà di tentata rapina aggravata

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