Migranti, tribunale annulla fermo della nave Geo Barents

SALERNO, 30 MAR – Il tribunale di Salerno ha annullato il terzo provvedimento di fermo della Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, operativa tra giugno 2021 e novembre 2024. Ne dÃ notizia l’ufficio stampa dell’organizzazione umanitaria, sottolineando che “la sentenza ha dichiarato illegittimo il provvedimento di fermo e ha confermato che la condotta dell’equipaggio di Msf era del tutto legittima e conforme al diritto internazionale e nazionale”.

“Si tratta di un’altra sentenza che ribadisce il dovere di salvare vite in mare e mette in luce l’ostruzionismo sistematico delle autoritÃ italiane nei confronti delle operazioni umanitarie di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale”, ha dichiarato Juan MatÃ­as Gil, capomissione di Msf per la ricerca e soccorso in mare. Attualmente l’organizzazione gestisce la nave di soccorso Oyvon. (ANSA)