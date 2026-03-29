Il Grande Reset Covid 19 è sotto processo in Olanda

di Armando Manocchia – Premesso che i cd vaccini, TUTTI, sono armi biologiche di distruzione di massa, quindi non sono né sicuri né efficaci e non offrono nessun beneficio per la salute, laddove non hanno causato effetti collaterali anche gravi e gravissimi, nella loro triste storia non hanno mai fatto la differenza tra vaccinati e non vaccinati. Giusto per dire e ridire che chi li consiglia, chi li promuove, chi li sostiene, o non capisce un emerito cazzo o è un venduto.

Parlando di questa genocidio vaccinale, che ha prodotto un olocausto sanitario, torna alla ribalta la vicenda di Reiner Fuellmich, l’avvocato tedesco noto per aver vinto cause importanti e oggetto di una cospirazione per quello che stava facendo appunto contro la narrazione C19. Vicenda giudiziaria che, se non fosse chiaramente basata su false accuse, sarebbe una farsa grottesca perché, dopo tutto quello che gli hanno fatto, sta scontando in carcere una condanna a 4 anni e 2 mesi.

La vicenda Fuellmich riemerge in due cause che si svolgono in Olanda intentate da persone vittime di effetti collaterali gravi causati dal presunto vaccino AntiCovid e rappresentati dall’ottimo avvocato olandese Peter Stassen.

La prima causa è stata intentata nel 2023 da 7 persone vittime di lesioni causate dai cd vaccini C-19 di cui una è poi deceduta. La seconda è stata intentata a marzo 2025 da altre 3 vittime. Ambedue le cause presentano le stesse accuse e gli stessi imputati, ruotando attorno a quello che, personalmente e da subito, ho detto e scritto e ripetuto per anni fino ad oggi e cioè che le inoculazioni dei presunti vaccini AntiCovid-19 – come del resto TUTTI gli altri – sono un’arma biologica di distruzione di massa.

Tra gli imputati, oltre a Bill Gates e Albert Bourla, CEO di Pfizer, vi sono lo Stato olandese, nonché l’ex primo ministro e attuale Segretario Generale della Nato, Mark Rutte e diversi giornalisti e funzionari della sanità pubblica olandese.

L’avvocato olandese Peter Stassen, che rappresenta i querelanti danneggiati dal presunto vaccino, in entrambi i casi, ha presentato petizione ai tribunali e in entrambi i casi ha fatto ascoltare testimonianze di persona di cinque esperti riguardanti la sicurezza e l’efficacia dell’mRNA

I testimoni esperti includono:

Catherine Austin Fitts, fondatrice ed editrice del Solari Reported ex assistente segretario del Dipartimento per l’Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano degli Stati Uniti.

Sasha Latypova , ex dirigente della ricerca e sviluppo farmaceutico.

Joseph Sansone, Ph.D. , psicoterapeuta che sta agendo in causa per proibire i vaccini mRNA in Florida .

Katherine Watt , ricercatrice e assistente legale.

Mike Yeadon , Ph.D., farmacologo ed ex vicepresidente dell’unità di ricerca sulle allergie e la respirazione di Pfizer.

Era previsto un altro testimone, il professore di diritto dell’Università dell’Illinois Francis Boyle, Ph.D. , la massima autorità sulle armi biologiche, deceduto improvvisamente a gennaio 2025.

A dicembre 2025, l’avvocato Stassen e i testimoni esperti hanno rilasciato una serie di video su YouTube presentando le loro prove e le testimonianze proposte.

Ambedue le cause hanno seguito un percorso tortuoso nel sistema giudiziario olandese.

Nell’ottobre 2024, il Tribunale Distrettuale di Leeuwarden aveva respinto la mozione di Bill Gates di archiviare il caso, ordinando al CEO di Pfizer di pagare le spese legali degli imputati.

Nel giugno 2025, i querelanti hanno chiesto al tribunale di accettare la testimonianza degli esperti.

Il 7 dicembre, l’avvocato Stassen ha presentato le dichiarazioni scritte supportate dalle dichiarazioni video registrate dai testimoni esperti al Tribunale Distrettuale di Leeuwarden.

A marzo 2025 è iniziata la seconda causa con una richiesta di procedimenti preliminari di prova.

Il tribunale Distrettuale di Leeuwarden ha respinto tale richiesta, ritenendo che i querelanti non avevano legittimazione per chiedere un’udienza preliminare mentre tentavano di unirsi alla causa del 2023.

A settembre 2025, l’avvocato Stassen ha fatto ricorso, sostenendo che il tribunale non aveva concesso ai querelanti un processo equo in violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, chiedendo al tribunale di permettere ai testimoni esperti di deporre in aula.

A dicembre scorso, durante una conferenza l’avvocato Stassen ha detto che i querelanti — e il pubblico più ampio — “sono vittime di persone che sopprimono ingiustamente la verità.”

“Sopprimendo la verità, i miei clienti sono stati fuorviati. Se non fossero stati ingannati, non avrebbero ricevuto il vaccino COVID-19, un vaccino che i soppressori della verità ancora oggi presentano come un vaccino sicuro ed efficace.”

Mentre i testimoni esperti hanno affermato che i cd vaccini COVID sono ‘indistinguibili dalle armi biologiche’

Durante la conferenza stampa, Stassen ha anche sottolineato i suoi sforzi per far accettare dai tribunali olandesi la testimonianza di persona dei suoi esperti testimoni, sostenendo che essi intendono dimostrare che i vaccini COVID-19:

Sono “indistinguibili dalle armi biologiche.”

Non offrono “alcun beneficio per la salute.”

Non sono “né sicuri né efficaci.”

Sono stati rilasciati negli Stati Uniti sotto Autorizzazione all’uso d’emergenza, “uno status legale che elimina l’applicazione della legge farmaceutica e delle tutele per i consumatori da parte della FDA,” ovvero della Food and Drug Administration degli Stati Uniti.

Sono “per progettazione, destinati a causare i danni descritti nel foglietto e nei rapporti come ‘Effetti Collaterali'” — incluso, “Morte improvvisa, arresto cardiaco, cancro e le malattie più orribili.”

Sono una “componente chiave” del “Grande Reset“, “un progetto militare in cui la NATO svolge un ruolo significativo.”

Nei loro video, gli esperti hanno messo in dubbio la sicurezza dei vaccini COVID-19 e la risposta globale alla psicoinfopandemia COVID-19.

Il CEO di Pfizer ha cercato di bloccare testimoni esperti ed archiviare le cause legali

L’avvocato Stassen ha affermato che diversi imputati, tra cui Albert Bourla, Mark Rutte e lo Stato olandese, hanno cercato di bloccare la testimonianza degli esperti dei querelanti. Bill Gates è stato l’unico imputato che “ha deferito al giudizio del tribunale su questo punto”, ha detto Stassen.

A settembre scorso, Gates e Bourla presentarono dichiarazioni scritte di difesa.

Bill Gates, nella sua dichiarazione, ha affermato (il falso) di non avere alcun legame o influenza sulle politiche di organismi internazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, né personalmente né tramite la Bill & Melinda Gates Foundation.

Albert Bourla ha tentato di intimidire il tribunale affermando che “è stato sufficientemente informato e può respingere le richieste senza la necessità di ordinare un’udienza orale.”

In una precedente dichiarazione presentata al Tribunale Distrettuale di Leeuwarden lo scorso anno, Albert Bourla ebbe a negare di essere responsabile per le lesioni e i danni subiti dai querelanti e ebbe il coraggio di sostenere che il Vaccino Pfize Anticovid-19 è “Sicuro ed efficace.”

Ma veniamo al 9 marzo 2026 quando ad Amsterdam si è svolta l’UDIENZA PRESSO LA CORTE D’APPELLO

La Corte d’Appello di Amsterdam si trova un livello sotto all’Alta Corte. Dal lato dei querelanti in aula, l’avvocato Peter Stassen, che ha accettato questo incarico per un compenso molto ridotto, è accompagnato da due dei tre querelanti (il terzo stava troppo male per partecipare) e circa 60 membri del People of the World.

Dal lato della difesa, c’erano invece nove degli avvocati più costosi dei Paesi Bassi, che rappresentavano diciotto imputati, dallo Stato olandese, ai Media, alla NATO, alla Pfizer e Bill Gates.

Il tribunale ha dimostrato subito la sua imparzialità chiedendo all’avvocato Stassen di restare seduto mentre parlava. Uno svantaggio non da poco per gli avvocati. Il tribunale ha chiaramente voluto evitare di mostrare i querelanti danneggiati e il numeroso pubblico che li sostiene. Durante la programmazione dell’udienza, il tribunale ha ordinato che gli imputati fossero presenti di persona (non solo rappresentati da avvocati). Gli imputati hanno mostrato “il dito medio al tribunale” non presentandosi di persona e inviando solo i loro avvocati,

Questa la spiegazione del ricorso e del motivo per cui gli esperti indipendenti dovrebbero essere ascoltati sotto giuramento dal tribunale (p. 15).

Il Covid-19 non è mai stato più pericoloso di una normale influenza (p. 17).

Discutendo dell’élite malvagia organizzata a livello globale e del ruolo di Jeffrey Epstein nella creazione di un circuito di ricatto per controllare questo cartello (p. 26).

Discussione sul coordinamento tra Epstein e Gates nella strutturazione di Pandemie per il Profitto (p. 28).

Coinvolgimento della regina olandese Maxima nel cartello Epstein/Gates/OMS (p. 29).

Il fatto che la presunta pandemia sia stata facilitata dal test PCR non convalidato (p. 30).

Il ruolo della pubblicazione dei fascicoli di Epstein è di demoralizzare ulteriormente la popolazione globale ed erodere la fiducia nella legittimità delle istituzioni governative nazionali per facilitare il Grande Reset e il NWO (p.33).

Stiamo assistendo a un genocidio globale (p.36).

I querelanti hanno il diritto legale di nominare gli esperti che vogliono in tribunale, e non spetta alla difesa decidere chi debba essere. Diversi esperti sono venuti oggi in questa corte a proprie spese (riferendosi a me e a Joe Sansone), (p.37).

Discussione sulle vaccinazioni covid come armi biologiche secondo la conclusione del compianto Francis Boyle, numerose dichiarazioni video e una dichiarazione scritta. Questa è ora la testimonianza di Joe Sansone, poiché il sistema legale olandese permette il sentito dire (p.38).

Discussione della mia testimonianza secondo cui le iniezioni di covid sono indistinguibili dalle armi biologiche e vengono implementate a livello globale tramite i quadri militari di armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN) (p. 43).

Brevi riassunti di altre testimonianze di esperti, presentate al tribunale come registrazioni video (p. 51)

Nota che una signora Matteo di Pfizer ha chiamato brevemente il link pubblico di Zoom. Pfizer non è parte della difesa, poiché Bourla è imputato individualmente. Sembra che una delle imputate, Agnes Kant (Centro di Farmacovigilanza dei Paesi Bassi Lareb al momento dei crimini covid), fosse anch’essa presente nello zoom (p. 55).

Uno degli avvocati difensori, la signora Mohring, fa una dichiarazione: “La malattia COVID-19 esiste. C’è stata una pandemia, e i vaccini contro il COVID-19 sono sicuri ed efficaci”. Il pubblico ride, e il giudice ci dice di stare zitti o di andare a ridere nell’altra stanza (p.57).

Gli altri avvocati difensori (8 di loro) concordano con la signora Mohring che l’appello dei querelanti dovrebbe essere respinto per motivi procedurali e non dire nulla di sostanziale (p.61).

Le domande del tribunale iniziano a pagina 62, discutendo la permissibilità dell’appello, che Stassen sostiene essere del tutto valido sulla base della giurisprudenza e dei precedenti.

Discussione sul perché i 3 nuovi querelanti vogliono avere una procedura propria con testimoni esperti indipendenti, perché nella “realtà preferenziale” (citando il Maggiore Generale von Kappen) imposta dal cartello dell’élite globale, gli scienziati ufficiali sono fanatici religiosi. Un processo equo non è possibile a meno che il tribunale non ascolti persone che non fanno parte di questa setta della realtà preferita (p.66).

Il secondo giudice che presiede chiede se esista un caso simile altrove nel mondo. Stassen non risponde a tali casi di cui è a conoscenza, poiché si tratta di un caso civile di responsabilità civile contro individui (p. 70). Nota, non sono a conoscenza di nessun’altra giurisdizione al mondo in cui un caso del genere sia possibile. Negli Stati Uniti è possibile litigare per responsabilità civile contro le società, mentre i singoli individui potrebbero essere perseguiti penalmente. Tuttavia, un procedimento penale può essere intentato solo dai procuratori statali (che ovviamente fanno parte stessa del cartello criminale).

La dichiarazione finale dell’avvocato ricorrente Peter Stassen (p. 71), che menziona procedimenti ingiusti, omicidi di medici e whistleblower, menziona la detenzione di Reiner Fuellmich, il caso attuale del dottor Elfenbein negli Stati Uniti, altri esempi.

Citando dalla dichiarazione finale di Peter Stassen:

Permettetemi di concludere come ho avviato la citazione nel procedimento principale. Ho dato ai convenuti e anche ai querelanti in questi procedimenti, che sono le stesse parti, l’opportunità di ammettere la responsabilità, così che tutto ciò che stiamo vivendo ora non debba più accadere. Un riconoscimento legale [della verità] è, in senso morale, una conversione. Ed è proprio questo di cui abbiamo bisogno. Una conversione delle parti che oggi nemmeno osano venire qui, nascondendosi dietro le “vesti nere” [riferendosi agli imputati nascosti dietro gli avvocati della difesa]. Dovrebbero convertirsi.

E i miei assistiti capiscono persino che anche queste sono persone, e che sono intrappolate in un campo di forza maligno. L’ho descritto, ma non capiscono che tutto questo continua e che questo progetto maligno COVID-19, il Reset, continua davanti ai nostri occhi, con tutte le sue conseguenze. Quindi, il mio ricorso agli imputati è il seguente. Dite che sostenete questo appello e fate un nuovo inizio, con cui tutti possono andare avanti. Perché prevedo che questo Reset non funzionerà per voi. E la verità verrà comunque fuori, e allora fumerete una pipa molto pesante.

E ricordate: “Il medico che somministra intenzionalmente al paziente una iniezione di cui non conosce il contenuto e gli effetti collaterali e non se ne assume la responsabilità è un mercenario con licenza di uccidere. In altre parole è un assassino!”

Armando Manocchia