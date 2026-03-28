Petrolio, Pichetto: “Italia avrà meno scorte per qualche mese”

Circa 10 milioni di barili di petrolio in meno. Il governo Meloni corre ai ripari sul dossier energetico e adotta misure straordinarie per mitigare gli effetti del conflitto in Medio Oriente. La guerra in Iran non conosce tregua e i prezzi delle materie prime sul mercato globale continuano a essere elevati.

Cosa dice il decreto

Venerdì 27 marzo il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha firmato un decreto che dispone, a partire da mercoledì 1° aprile e fino a martedì 30 giugno una “riduzione temporanea delle scorte petrolifere di sicurezza”. In particolare si tratta di una formalizzazione dell’impegno assunto tra i Paesi membri dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) per contribuire alla stabilizzazione dei mercati energetici internazionali.

Petrolio e gas, Italia a rischio shock prezzi

“Con questo contributo di solidarietà l’Italia fa la sua parte. La sicurezza energetica resta una priorità assoluta: per questo la riduzione delle scorte avviene in pieno coordinamento con i partner europei e con le organizzazioni internazionali competenti, e sarà seguita da un percorso di ricostituzione coerente con le decisioni condivise a livello Ue e Iea”, ha chiarito Pichetto.

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