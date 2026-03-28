Petrolio, Pichetto: “Italia avrà meno scorte per qualche mese”

ImolaOggiECONOMIA, News 2026

Gilberto Pichetto Fratin

Circa 10 milioni di barili di petrolio in meno. Il governo Meloni corre ai ripari sul dossier energetico e adotta misure straordinarie per mitigare gli effetti del conflitto in Medio Oriente. La guerra in Iran non conosce tregua e i prezzi delle materie prime sul mercato globale continuano a essere elevati.

Cosa dice il decreto

Venerdì 27 marzo il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha firmato un decreto che dispone, a partire da mercoledì 1° aprile e fino a martedì 30 giugno una “riduzione temporanea delle scorte petrolifere di sicurezza”. In particolare si tratta di una formalizzazione dell’impegno assunto tra i Paesi membri dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) per contribuire alla stabilizzazione dei mercati energetici internazionali.

Petrolio e gas, Italia a rischio shock prezzi

“Con questo contributo di solidarietà l’Italia fa la sua parte. La sicurezza energetica resta una priorità assoluta: per questo la riduzione delle scorte avviene in pieno coordinamento con i partner europei e con le organizzazioni internazionali competenti, e sarà seguita da un percorso di ricostituzione coerente con le decisioni condivise a livello Ue e Iea”, ha chiarito Pichetto.

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