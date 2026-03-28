Maltrattamenti ad anziani e violenze sessuali: espulso finto medico macedone

TORINO, 28 MAR – La polizia di Stato ha eseguito il rimpatrio di un cittadino macedone, irregolare in Italia, detenuto nel carcere di Alessandria. L’uomo, noto per l’utilizzo di oltre dieci alias, Ã¨ indagato per esercizio abusivo della professione di medico in una struttura per anziani e per maltrattamenti nei confronti delle persone che gli erano state affidate. Inoltre, all’interno della stessa struttura, si sarebbe reso responsabile di violenze sessuali nei confronti di alcune persone fragili ospitate.

L’espulsione – eseguita nelle scorse settimane – Ã¨ stata disposta dal magistrato di sorveglianza di Alessandria. L’uomo era in carcere per diversi precedenti di polizia e condanne (percosse e lesioni personali, minaccia, rapina, ricettazione, danneggiamento e truffa).

A fine febbraio la polizia ha inoltre seguito il rimpatrio di un cittadino marocchino, irregolare in Italia, che occupava abusivamente un immobile a Pontecurone, destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa emesso dal prefetto di Alessandria. L’uomo risultava gravato da numerosi precedenti di polizia, soprattutto per spaccio e produzione di sostanze stupefacenti, nonchÃ© per reati contro la persona e contro le forze dell’ordine. In un contesto criminale associativo, Ã¨ inoltre indagato in quanto si occupava di matrimoni combinati tra italiani e stranieri per favorire le pratiche di permesso di soggiorno. (ANSA)