Roma, rapina a 68enne: maliano lo trascina a terra e gli spezza il femore

Un uomo di 68 anni Ã¨ stato pestato in strada dopo aver reagito a una rapina in via Tallone, la notte del 21 marzo

Stando a quanto emerso la vittima era all’altezza di via Costi in attesa del rientro della figlia da lavoro.Â Mentre era in strada, intorno all’una e mezza di notte, si sarebbe stato avvicinato da un uomo, cittadino del Mali, che gli avrebbe intimato di consegnargli il portafogli. Al rifiuto, il rapinatore gli ha sferrato un pugno violento al volto, quindi il 68enne Ã¨ stato trascinato a terra e derubato del borsello e del cellulare.

Trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I, ha riportato un trauma cranico e una frattura del femore. La prognosi iniziale Ã¨ di quaranta giorni.

Le indagini della polizia del V distretto Prenestino hanno portato all’individuazione di un sospettato, riconosciuto dalla vittima attraverso un fascicolo fotografico. L’aggressore, 38 anni, Ã¨ stato portato nel carcere di Regina Coeli. Alla vista della polizia, il sospettato avrebbe tentato anche la fuga rocambolesca correndo a piedi in via di Tor Cervara. L’uomo Ã¨ stato accompagnato in commissariato e dovrÃ rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. La gip Emanuela Attura ha convalidato il fermo e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 38enne.

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