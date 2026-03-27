Roma, barella contro un infermiere poi picchia la guardia giurata: fermato colombiano

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ãˆ il caso di un ragazzo di 28 anni resosi protagonista in negativo di due aggressioni al personale dell’ospedale nell’arco di 24 ore. Dopo aver scagliato una barella contro gli infermieri del Nuovo ospedale dei Castelli (Noc), ha preso di mira una guardia giurata in servizio al pronto soccorso del nosocomio di Ariccia, costringendolo alle cure mediche.

Intervento al pronto soccorso del Noc

Sono stati i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo a intervenire al pronto soccorso dei Castelli Romani a seguito della segnalazione di un uomo in forte stato di agitazione. Secondo quanto ricostruito, poco prima dell’arrivo della pattuglia dellâ€™Arma, un 28enne di origini colombiane, residente ad Albano Laziale, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine, avrebbe aggredito senza motivo l’addetto alla sorveglianza, una guardia giurata di 51 anni in servizio presso la struttura.

Guardia giurata aggredita

A causa delle percosse ricevute, la vittima Ã¨ stata medicata dai sanitari riportando una prognosi di 5 giorni per lesioni multiple. Lâ€™aggressore, una volta bloccato dai carabinieri, Ã¨ stato sedato dal personale medico e successivamente ricoverato presso il reparto di psichiatria per le cure necessarie. Successivamente, i militari dellâ€™aliquota radiomobile della compagnia di Castel Gandolfo lo hanno denunciato poichÃ© ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate.

Due aggressioni in 24 ore

La sera prima, il 28enne era stato giÃ denunciato perchÃ© si era reso responsabile del lancio di una barella nei confronti del personale sanitario e aveva aggredito anche i carabinieri intervenuti.

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