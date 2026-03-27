Milano, spray al peperoncino in una scuola: studenti intossicati

Aria irrespirabile all’Istituto di scuola superiore “Curie-Sraffa” di Milano, scatta l’allerta

Intorno alle 9.45 di venerdÃ¬, in via Fratelli Zoia 130, le lezioni sono state bruscamente interrotte da quello che appare come l’ennesimo gesto sconsiderato: qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino, scatenando il panico tra i presenti.

La chiamata d’emergenza Ã¨ scattata immediatamente dopo che diversi ragazzi hanno iniziato ad accusare forti bruciori agli occhi, tosse e difficoltÃ respiratorie. Sul posto l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato tempestivamente tre squadre di soccorso con ambulanze e autoinfermieristica.

Il bilancio attuale parla di quattro studenti di 17 anni medicati sul posto dal personale sanitario. Sembra che per nessuno di loro si Ã¨ reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale, ma la paura tra i compagni e il personale scolastico Ã¨ stata molta.

L’intervento dei vigili del fuoco

Oltre ai sanitari, in via Fratelli Zoia sono intervenuti i vigili del fuoco con gli specialisti del Nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico), incaricati di bonificare gli ambienti e verificare la saturazione dell’aria all’interno dell’istituto.

Indagini in corso

Presenti anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi per individuare il responsabile del gesto. Al momento non Ã¨ chiaro se si sia trattato di una “bravata” per saltare le verifiche o di un incidente, ma l’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sul possesso di questi dispositivi tra i giovanissimi.

www.milanotoday.it