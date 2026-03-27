Milano, rapina violenta in tram: arrestati tre marocchini

Nottata di ordinaria violenza a bordo di un tram Atm della linea 15, in viale Dei Missaglia a Milano. Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver picchiato un egiziano di 37 anni per strappargli una collana, il cellulare e il monopattino elettrico.

L’aggressione sul mezzo pubblico

Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando sul tram quando Ã¨ stata presa di mira dal gruppo. Senza troppi preamboli, i tre sono passati alle vie di fatto: calci e pugni sferrati con violenza per costringere l’uomo a consegnare il proprio smartphone, un monopattino elettrico e una collana d’oro che portava al collo.

Nonostante la furia degli aggressori, il trentasettenne Ã¨ riuscito a opporre resistenza, non perdendo mai di vista i suoi aguzzini mentre questi tentavano di dileguarsi.

Tra gli arrestati anche una donna

L’allarme Ã¨ scattato immediatamente, attorno alla mezzanotte e trenta. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia di Stato. La vittima ha indicato con precisione i tre sospettati che stavano cercando di far perdere le proprie tracce. Le manette sono scattate per tre persone, tutte marocchine: due uomini di 21 e 37 anni e una donna di 36.

I tre arrestati sono stati trasferiti presso le camere di sicurezza in attesa delle disposizioni dell’autoritÃ giudiziaria. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine sul controllo dei mezzi pubblici nelle tratte periferiche, spesso teatro di episodi di microcriminalitÃ predatoria.

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