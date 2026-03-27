Governo, Schlein: “si sbriciolano”

Quando Santenchè dice che paga il ‘conto’ anche per altri che significa? Che “è una faida tutta interna a Fratelli d’Italia, ma l’abbiamo visto anche oggi in Fi dove ci sono state le dimissioni di Gasparri che è stato sostituito. Si stanno sbriciolando sotto il peso della loro arroganza”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Piazza Pulita.Per Schlein il governo Meloni “è così impegnato con propri problemi e con i problemi che ha con la giustizia che non si sta occupa degli italiani”.

“E’ un governo che sta cadendo a pezzi sotto il peso della propria arroganza”. Così la segretaria del Pd dopo le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, della capa di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e della ministra del Turismo Daniela Santanchè.Schlein ha ribadito che si tratta di dimissioni “tardive” e ha sottolineato: “Meloni deve smettere di difendere i suoi e iniziare a difendere la dignità delle istituzioni italiane. Non pensi di cavarsela mandando via dei capri espiatori perché il peso della sconfitta del governo è tutta di Giorgia Meloni”. ASKANEWS