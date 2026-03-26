Reggio Emilia, uomo nudo sale sulle auto e semina il panico

In viale dei Mille, a Reggio Emilia, i passanti hanno assistito a una scena surreale: un uomo stava facendo jogging completamente nudo. Automobilisti, passeggeri degli autobus e pedoni non hanno esitato a tirare fuori i cellulari e a riprendere quanto stava accadendo davanti ai loro occhi.

Le immagini della folle corsa, che hanno fatto rapidamente il giro del web, mostrano l’uomo spostarsi alternando camminata e corsa per poi stendersi sui tetti delle automobili in sosta. L’attività sportiva si è conclusa in viale Umberto I, dove è intervenuta una pattuglia della polizia che è riuscita a fermarlo. tgcom24.mediaset.it