Iran, Zelensky: “Usa ci hanno chiesto aiuto”

Zelensky: “Gli Usa ci ha chiesto aiuto per intercettare droni iraniani”

I leader ucraini, in particolare il presidente Volodymyr Zelensky in prima persona, si sarebbe messo in contatto con il governo americano dopo che la Casa Bianca ha chiesto assistenza per l’intercettazione di droni iraniani in Medio Oriente.

Trump: “Armi da Ucraina in Medio Oriente? A volte le spostiamo”

“Abbiamo molte armi e munizioni in giro per il mondo, anche in Germania per esempio. A volte le spostiamo da una parte all’altra”. Così Donald Trump ha risposto a una domanda sulle indiscrezioni del Washington Post secondo cui starebbe spostando mezzi dall’Ucraina al Medio Oriente.

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