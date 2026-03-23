Guerra Iran, “compagnie aeree hanno perso 53 miliardi di dollari”

Media: “Compagnie aeree hanno perso 53 miliardi di dollari da inizio guerra Iran”

Le 20 maggiori compagnie aeree quotate in borsa a livello mondiale hanno perso circa 53 miliardi di dollari di valore dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, iniziata il 28 febbraio. Lo scrive il Financial Times, secondo cui settore aereo sta attraversando la peggiore crisi dalla pandemia di Covid-19, poiché la guerra ha causato disagi negli aeroporti hub del Golfo e bloccato i voli.

Il quotidiano sottolinea inoltre che le compagnie sono preoccupate per una possibile carenza di carburante. Il propellente per aerei, denominato jet, è raddoppiato dall’inizio della guerra, col rischio di un aumento dei prezzi.

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