Libano, Israele bombarda ponte di Qasmiyeh tra Sidone e Tiro

L’aeronautica israeliana ha bombardato il ponte di Qasmiyeh, a nord di Tiro, punto di passaggio strategico per la regione

Il bombardamento Ã¨ avvenuto tre ore dopo l’avviso delle Forze di difesa israeliane (Idf).Il ponte si trova vicino a un posto di blocco dell’esercito libanese e a una postazione della missione Onu (Unifil), la distruzione isola Tiro e i villaggi vicini dalla regione di Zahrani. L’attacco Ã¨ avvenuto dopo che il ministro della Difesa israeliano aveva dichiarato che all’esercito era stato ordinato di distruggere altri ponti sul fiume Litani.Â ASKANEWS