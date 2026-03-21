Migranti, nave Ocean Viking verso Genova: 116 a bordo

116 migranti, tra cui oltre 40 che si sono dichiarati ”minorenni non accompagnati”, 13 donne, un bambino e due neonati, sono stati prelevati dalla nave Ocean Viking della ong Sos MÃ©diterranÃ©e. Si trovavano sulla piattaforma del gas di Miskar, nella regione di ricerca e salvataggio al largo della Tunisia.

Secondo quanto raccontato dall’ong, i viaggiatori provenienti da 17 paesi diversi, sono rimasti bloccati sulla piattaforma per quattro notti dopo che le due barche su cui viaggiavano sarebbero state colpite da un ciclone. La nave Ã¨ diretta a Genova, porto assegnato dalle autoritÃ italiane.