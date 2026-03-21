Il Grande Reset sotto processo in Olanda. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 21 marzo 2026

GRANDE RESET SOTTO PROCESSO IN OLANDA

PIAZZA LIBERTÃ€, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia,Â ritorna sabato 21 marzo 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Con Seba Terribilini, si torna a parlare dei danneggiati e delle vittime del cd vaccino Anticovid, vicende drammatiche che s’incrociano con quella di Reiner Fuellmich, lâ€™avvocato tedesco noto per aver vinto cause importanti e oggetto di una cospirazioneÂ – per essersi opposto alla narrazione Covid – che lo ha portato ingiustamente in carcere con una condanna a 4 anni e 2 mesi con una falsa accusa di ‘appropriazione indebita’.

Emergono due casi giudiziari intentati da vittime di effetti collaterali del presunto vaccino AntiCovid e rappresentati dall’avvocato olandese Peter Stassen. La prima causa Ã¨ stata avviata nel 2023 da 7 vittime di lesioni causate dai cd vaccini C-19, una delle quali Ã¨ poi deceduta. La seconda Ã¨ stata intentata a marzo 2025 da altre 3 vittime.

Ambedue le cause, che presentano le stesse accuse e gli stessi imputati, ruotano attorno a quello che Armando Manocchia da subito ha detto e scritto, e cioÃ© che le inoculazioni dei presunti vaccini AntiCovid-19 sono un’arma biologica di distruzione di massa.

Tra gli imputati, oltre a Bill Gates e Bourla (Pfizer), ci sono lo Stato olandese, l’ex primo ministro e attuale Segretario Generale della Nato, Rutte e diversi giornalisti e funzionari della sanitÃ pubblica olandese.