Firenze, neonata muore 4 giorni dopo il parto: aperta inchiesta

Firenze, 20 marzo 2026 â€“ Una neonata Ã¨ morta a quattro giorni dal parto nel reparto di terapia intensiva allâ€™ospedale di Careggi. Il decesso della piccola Ã¨ avvenuto domenica e la Procura di Firenze nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo dâ€™inchiesta contro ignoti per omicidio colposo in ambito sanitario. Massimo riserbo dagli inquirenti.

Il pm titolare dellâ€™inchiesta, Vincenzo Nitti, ha disposto un accertamento tecnico non ripetibile (autopsia) per individuare le cause del decesso: ha dato incarico al medico legale e a un consulente specialista. Il loro compito sarÃ quello di accertare se nelle varie fasi del parto ci siano state condotte del personale medico che possano aver provocato la morte della piccola, o se sia possibile individuare delle procedure che, se non omesse, avrebbero potuto salvarle la vita.

La tragedia

La coppia di genitori, poco piÃ¹ che trentenni, si Ã¨ precipitata allâ€™ospedale a metÃ della scorsa settimana. La donna aveva accusato delle perdite di sangue, che una volta ricoverata sembravano essersi stabilizzate. Successivamente, secondo quanto emerge, il quadro clinico peggiora e i medici sarebbero stati costretti a eseguire un taglio cesareo. Le condizioni della bambina dopo il parto sono apparse da subito critiche. Con il passare delle ore, perÃ², la situazione Ã¨ precipitata: la neonata Ã¨ stata ricoverata e intubata nel reparto di terapia intensiva di Careggi. Ãˆ mercoledÃ¬ 11. Dopo quattro giorni la sua salute si aggravata ulteriormente, fino al tragico epilogo.

Le cause del decesso sono ancora da identificare, anche se, stando a quanto emerge, sarebbe stato rinvenuto un versamento nei piccoli polmoni. I genitori hanno spiegato che fino al momento delle perdite sofferte dalla donna, la gestazione era stata priva di complicazioni. La coppia, sotto choc, Ã¨ rientrata nella sua casa di Firenze, e nei giorni seguenti ha sporto denuncia ai carabinieri. Aperto il fascicolo dâ€™inchiesta, Ã¨ stata disposta lâ€™acquisizione delle cartelle sanitarie.

La posizione di Careggi

Massima trasparenza da parte di Careggi, che sulla vicenda ha risposto cosÃ¬ alle nostre domande: Â«Il caso Ã¨ seguito con grande attenzione dalla direzione, si Ã¨ provveduto nella massima trasparenza alla segnalazione di evento avverso â€“ fanno sapere â€“ I sanitari coinvolti, avevano richiesto il riscontro diagnostico, e in applicazione della legge Gelli-Bianco, avevano chiesto ai congiunti, i genitori, la partecipazione allâ€™accertamento di un medico di loro fiducia. Lâ€™indagine in corso non consente di fare altre dichiarazioni, se non esprimere il cordoglio ai familiariÂ».

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