Trump: “La Nato non fa nulla per noi, ma non abbiamo bisogno di nessuno”

Trump: “La Nato non fa nulla per noi ma non ne abbiamo bisogno”

Donald Trump reagisce al rifiuto dei principali alleati degli Stati Uniti di prendere parte alle operazioni militari nello Stretto di Hormuz. “Non sono sorpreso dal loro comportamento, poiché ho sempre considerato la Nato — per la quale spendiamo centinaia di miliardi di dollari all’anno per proteggere (occupare e sottomettere, ndr) proprio questi Paesi — come una strada a senso unico: noi proteggiamo loro, ma loro non fanno nulla per noi, specialmente nei momenti di necessità”, scrive il presidente Usa su Truth

“Fortunatamente, abbiamo annientato le forze armate dell’Iran” e “proprio in virtù di questo straordinario successo militare, non abbiamo più ‘bisogno’ — né desiderio — dell’assistenza dei Paesi della Nato; non ne abbiamo mai avuto bisogno! Lo stesso vale per il Giappone, l’Australia o la Corea del Sud. Di fatto, parlando in qualità di presidente degli Stati Uniti d’America — di gran lunga il paese più potente al mondo — non abbiamo bisogno dell’aiuto di nessuno!”, afferma Trump.

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