Due casi di bimbi caduti dalla finestra: uno morto, l’altro Ã¨ grave

Un bimbo di un anno e mezzo si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dopo essere caduto dalla finestra di una palazzo a Civita Castellana, nel Viterbese. Il piccolo, di origine marocchina, nella caduta ha riportato un grave trauma cranico e si trova ora in prognosi riservata nella terapia intensiva pediatrica, intubato e ventilato meccanicamente in sedazione farmacologica.

Morto bimbo caduto dal secondo piano a Bologna

Ãˆ intanto morto oggi in ospedale il bambino di poco piÃ¹ di un anno che giovedÃ¬ pomeriggio, attorno alle 17, era caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri a Bologna. Il bambino era ricoverato allâ€™ospedale Maggiore. Sul posto erano intervenuti il 118 e la Polizia.

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