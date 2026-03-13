Aereo Usa caduto in Iraq: 4 militari morti

ImolaOggi ESTERI, News 2026

aereo KC-135 Usa

Quattro morti confermati nella perdita del KC-135 statunitense in Iraq

Il comunicato di U.S. Central Command: “TAMPA, Florida â€“ Intorno alle 14:00 (ora locale) del 12 marzo, un aereo cisterna statunitense KC-135 Ã¨ precipitato nell’Iraq occidentale. Quattro dei sei membri dell’equipaggio a bordo sono stati confermati deceduti, mentre proseguono le operazioni di soccorso.

Le circostanze dell’incidente sono oggetto di indagine. Tuttavia, la perdita del velivolo non Ã¨ stata causata da fuoco ostile o fuoco amico.

L’identitÃ  dei militari non verrÃ  rivelata fino a 24 ore dopo la notifica ai familiari.”
(foto da X)

Articoli correlati

aereo da rifornimento KC-135

Aereo da rifornimento Usa precipita in Iraq

centcom

Centcom, 50.000 soldati Usa assegnati a guerra contro l’Iran

f-15 Usa abbattuto

Tre F-15 Usa abbattuti in Kuwait da fuoco amico

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *