Aereo Usa caduto in Iraq: 4 militari morti

Quattro morti confermati nella perdita del KC-135 statunitense in Iraq
Il comunicato di U.S. Central Command: “TAMPA, Florida â€“ Intorno alle 14:00 (ora locale) del 12 marzo, un aereo cisterna statunitense KC-135 Ã¨ precipitato nell’Iraq occidentale. Quattro dei sei membri dell’equipaggio a bordo sono stati confermati deceduti, mentre proseguono le operazioni di soccorso.
Le circostanze dell’incidente sono oggetto di indagine. Tuttavia, la perdita del velivolo non Ã¨ stata causata da fuoco ostile o fuoco amico.
L’identitÃ dei militari non verrÃ rivelata fino a 24 ore dopo la notifica ai familiari.”
(foto da X)