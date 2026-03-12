Bologna, 19 furti in abitazione: presa banda di georgiani

La polizia di Bologna ha arrestato due cittadini georgiani perchÃ© fortemente indiziati di essere gli autori di diversi furti in appartamento. I due sono finiti agli arresti domiciliari, mentre il terzo componente del gruppo Ã¨ attualmente ricercato.

Come riferisce la questura, i tre uomini avrebbero effettuato ben diciannove, e non diciotto come indicato precedentemente, furti in appartamento perpetrati a Bologna nei primi mesi del 2025. Solitamente uno faceva da â€˜paloâ€™, mentre gli altri due entravano dalla porta principale scassinando le serrature. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il terzo uomo rimasto fuori dal condominio citofonava negli appartamenti: dove non rispondeva nessuno, i due complici entravano, cosÃ¬ da non trovare i proprietari di casa allâ€™interno dellâ€™abitazione.

I tre erano soliti rubare contanti e gioielli, ma anche dispositivi tecnologici e vestiti firmati. Lâ€™arresto da parte della polizia Ã¨ avvenuto lo scorso 5 marzo, quando i due arrestati sono finiti ai domiciliari. Come detto, il terzo uomo – anche lui di nazionalitÃ georgiana – non Ã¨ stato rintracciato e al momento Ã¨ ancora ricercato.

